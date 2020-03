O deputado estadual José Bestene (Progressistas), considerado por muitos um dos melhores secretários de Saúde do Acre, destacou na manhã desta segunda-feira, 30, a importância das ações que o governador Gladson Cameli vem tomando para combater a pandemia do coronavírus. Para ele, o momento é de unir forças e buscar alternativas para cuidar e preservar a vida das pessoas.

Para José Bestene, o governo deve o quanto antes adaptar as instalações do Instituto de Traumatologia e Ortopedia (Into) para receber pacientes com a covid-19. “Temos ali um amplo espaço, que ainda não está totalmente pronto, mas que podemos adaptar para receber pacientes, caso seja necessário. Essa é uma medida preventiva, garantindo assim, mais leitos e UTis”, explica.

O parlamento, que já foi secretário de Saúde, lembrou que o momento é de muita responsabilidade por parte do Poder Público, mas também da população acreana. Para ele, o momento requer muita atenção, dedicação e união de todos.

“Nós estamos acompanhando nos grandes países e também nos grandes estados brasileiros a agressividade dessa doença. O governo tem tomado medidas importantes, mas precisamos da união de todos. Tenho acompanhado e tentado, de alguma forma contribuir para que possamos vencer essa batalha. Se for necessário, podemos pensar em espaços alternativos para serem adaptados o quanto antes”, disse.

José Bestene fez questão de elogiar ainda os profissionais da Saúde que, segundo ele, “estão dando uma verdadeira lição de amor ao próximo”. Bestene disse que seu gabinete está acompanhando as ações e que sua equipe está à disposição para apoiar as ações do governo do Estado e da Prefeitura de Rio Branco.