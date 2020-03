O ex-deputado estadual Ney Amorim (sem partido) está fora do Estado. Foi ver a filha, Maria das Graças (homenagem a mãe dele), nascer. Volta na quarta-feira, primeiro de abril, segundo apurou o blog do Evandro Cordeiro, para ir direto à sede do MDB, onde provavelmente se filiara.

As conversas entre ele e a direção do partido estão bem avançadas. Não se sabe ao certo qual seria o papel dele nas próximas eleições, mas o partido já garantiria, pelo menos, um nome forte para 2022.