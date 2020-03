Durante uma entrevista coletiva concedida no sábado (28), o ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta criticou a atuação de alguns veículos de comunicação na cobertura da pandemia do coronavírus. Ele orientou a população a desligar um pouco a TV e aproveitar alguns momentos com a família.

– Desliguem um pouco a televisão. Às vezes ela é tóxica demais. Há quantidade de informações e, às vezes, os meios de comunicação são sórdidos porque eles só vendem se a matéria for ruim. Publicam o óbito, nunca vai ter que as pessoas estão sorrindo na rua. Senão, ninguém compra o jornal. Todo mundo tem que se preparar, inclusive a imprensa. Se não for assim, vai trazer mais estresse à população – declarou o ministro.

Mandetta também reforçou a importância do isolamento para diminuir o trauma e a transmissão do coronavírus.

– Se a gente sair andando todo mundo de uma vez vai faltar pro rico, pro pobre, pro dono da empresa, pro dono do botequim, pro dono de todo mundo.