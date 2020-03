O ex-superintendente do MAPA, advogado Luziel Carvalho oficializou na tarde de hoje (30) a sua filiação no Solidariedade, por onde deverá concorrer como pré-candidato a prefeito. A deputada federal Vanda Milani anunciou a desistência de concorrer ao cargo, afirmando que vai focar seu mandato ajudando o país e o Acre a vencer a pandemia do covid-19 e se recuperar economicamente.

“Reunimos nossas bases e chegamos à conclusão que neste momento é hora de ajudarmos o povo brasileiro, especialmente a população do meu estado, o estado do Acre, a vencer essa pandemia e se recuperar economicamente. Há um longo caminho até colocarmos o país nos trilhos com capacidade de desenvolvimento e geração de emprego e renda”, disse a deputada.

O presidente regional do partido, Israel Milani, disse que o Solidariedade não deixará de ter um pré-candidato a prefeito em Rio Branco. A expectativa do partido é conseguir um grande resultado nas urnas para coroar o trabalho bem realizado nos últimos anos em todo o estado. Convidado, o ex-superintendente do MAPA, advogado Luziel Carvalho aceitou o convite.

“O nosso partido é jovem, tem muita energia e convicção nas propostas de melhorarmos realmente a qualidade de vida das pessoas. Esse ano, mesmo com as dificuldades impostas pelo coronavírus, é de crescimento do partido. Teremos pré-candidaturas no interior tanto majoritárias quanto proporcionais”, acrescentou Israel.

Em respeito as regras da organização mundial de saúde, o partido fez uma filiação simples, sem aglomeração, mas, prepara um grande ato para após a crise de saúde pública.

Com graduação em direito e Serviço Social pela Uninorte e Iesacre, respectivamente, Luziel Carvalho desenvolveu várias ações na área social atuando em diferentes frentes de trabalho em todo o estado. Ele se destacou na gestão do Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) no Acre e, recentemente, como diretor do Instituto de Defesa Animal e Florestal (IDAF).

“Chegamos como soldados e para somar. O Solidariedade tem estatuto e diretrizes que se assemelham aos nossos objetivos, voltados para o humanismo urbano e o crescimento sustentável das cidades. Fomos muito bem acolhidos, estamos felizes e cheios de esperanças” disse Luziel Carvalho.