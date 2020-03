Em decreto publicado na última semana, a prefeita de Rio Branco, Socorro Neri anunciou a prorrogação no prazo de suspensão das aulas, tanto na rede pública quanto privada. A medida, que vale para creches, escolas e instituições de ensino superior, foi tomada em consenso com os dirigentes da rede municipal de ensino, com o Sindicato dos Estabelecimentos Privados do Estado do Acre (Sinepe), Associação dos Docentes da Universidade Federal do Acre (Adufac) e representantes de outras instituições particulares de educação.

A prefeita segue as orientações do Comitê de Enfrentamento e Monitoramento de Emergência para Infecção Humana, criado para administrar o conjunto de ações que precisam ser desenvolvidas pela gestão, durante a pandemia do coronavírus.

O novo decreto, publicado no dia 27 de março, suspende as aulas presenciais até o dia 10 de abril.

O gerente administrativo do Colégio Meta, Tony de Luca, explica que a decisão foi democrática e que todos vão seguir a orientação. “Participamos da teleconferência, com a prefeita e representantes de outras instituições de ensino, e ela nos ouviu atentamente, levou em consideração nosso posicionamento e juntos concordamos que seria fundamental atender a essa medida de suspensão das aulas, por mais esses dias”, disse.

O Sinepe, que representa cerca de dez escolas e faculdades privadas de Rio Branco, também está seguindo as orientações. “Não somente as escolas, mas também as faculdades que representamos seguem as recomendações da Prefeitura. Esse momento é de proteger a população”, frisou a presidente do Sindicato, Elizabeth Cristina Costa.

Em pronunciamento feito no último sábado, 28, Socorro Neri garantiu que “assim que a situação permitir as medidas de isolamento social serão flexibilizadas”, e fez um apelo à população: “todos que podem, fiquem em casa. Adotem as medidas de higiene e protejam nossos idosos e pessoas com doenças crônicas. Assim, juntos, apoiados na ciência e no bom senso venceremos esse grande desafio”.