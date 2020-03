Uma idosa de 77 anos, de identidade não revelada, que deu entrada no sábado (28), no novo Pronto Socorro de Rio Branco, está em estado grave na Unidade de Terapia intensiva (UTI) destinada a pacientes com covid-19.

Segundo informações repassadas por membros da Vigilância Epidemiológica, a idosa está com complicações no quadro de pneumonia, sintoma que inclusive, é um dos que causa problemas nos pulmões dos infectados pelo coronavírus.

A mulher estava internada na Unimed, mas devido a falta de leitos foi encaminhada ao hospital público estadual. Ela segue sendo monitorada de perto pela equipe médica