O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, anunciou nesta segunda-feira (30) a inclusão de 1,220 milhão de famílias na lista de beneficiários do Bolsa Família para receberem os recursos a partir de abril.

“No governo Bolsonaro, nós temos pela primeira vez na história, o número de mais de 14.290 milhões de famílias no programa Bolsa Família”, afirmou.

De acordo com Onyx, já foram editadas portarias para impedir a retirada de pessoas do Bolsa Família e do BPC (Benefício de Prestação Continuada). “Não haverá nenhuma família retirada dos dois programas em virtude do coronavírus”, garantiu o ministro.