O empresário Delano Diniz, dono de um motel em Rio Branco, fez um desabafo nas redes sociais pedindo diálogo entre o governador Gladson Cameli e os empresários do setor de motéis, uma vez que as empresas podem ser fechadas novamente essa semana, segundo cogita-se nos bastidores políticos.

Segundo Delano, os motéis estavam fechados, e alguns empresários deram férias coletivas aos funcionários, sendo ele um destes. Ao saber que seriam reabertos, Diniz conta que reverteu algumas folgas, comprou material de segurança para os funcionários, mas, agora, teme que Cameli volte atrás e mande as empresas fecharem novamente.

“O que revolta um pouco a gente é que mandaram fechar. O que é o mais correto a se fazer? Dar férias coletivas. Recuamos com a documentação de férias, e alguns a gente não teve mais como entrar em contato. Estamos trabalhando com o quadro reduzido, todo desorganizado”, reclama o empresário.

Segundo o dono de motel, os empresários tem consciência das orientações do Ministério da Saúde, e diz que os motéis não tem aglomeração de pessoas. “Isso é achar que a gente é um bando de babaca, isso é o que eu acho. Agora, entenda bem, governador, a gente então ficar sentado no sofá”, alerta.

Delano diz que se os motéis forem fechados, também será necessário fechar os hotéis que estão funcionando por autorização do Poder Executivo. Ela diz que o governador está trocando o duvidoso pelo certo. “Se fechar todo o comércio, vai virar um caos total. Eu te peço encarecidamente que você deixe a gente trabalhar”, diz.

No entendimento de Diniz, a atitude do governador é fazer os empresários de “otário”. Ainda segundo Diniz, há duas coisas que o ser humano não deixar de fazer na terra: se alimentar e manter relações sexuais. “A pessoa entra no hotel, usa, paga e vai embora”, analisa o dono de motel na capital acreana.