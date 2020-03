A Via Chico Mendes, uma das principais vias estruturantes de Rio Branco, será totalmente recuperada. É isso o que prevê um termo de cooperação técnica que será assinado pela prefeita Socorro Neri e o governador Gladson Cameli. As primeiras discussões tiveram início na sexta-feira, resultando no plano de ação a ser executado durante a obra.

De acordo com a secretária de Planejamento da Prefeitura, Janete Santos, ficou decidido que caberá ao Governo o recapeamento das pistas de rolamento, garantindo a trafegabilidade de veículos.

“A Prefeitura ficará com a incumbência de revitalizar a ciclovia, calçadas, iluminação pública, paisagismo e sinalização”, esclareceu Janete. “Essa é uma parceria importante, pois recupera uma das vias mais importantes da cidade, o cartão de visita para quem chega à cidade via terrestre”, ressaltou a secretária.

Recuperação das rodovias AC10, AC40 e AC90

Outra boa notícia para Rio Branco refere-se à recuperação das rodovias AC10, AC40 e AC90. A Empresa Municipal de Urbanização (Emurb) foi contratada pelo Departamento de Estradas de Rodagens, Hidrovias e Infraestrutura Aeroportuária (Deracre), do Governo do Estado, para a recuperação dessas rodovias.

“A Emurb é uma empresa que presta serviços de pavimentação, entre outros. Tem larga experiência nessa área, tem equipamentos e pessoal especializado. Isso a credencia para a realização dessas obras que são tão importantes para nosso município e nosso Estado”, disse Marcos Venício, secretário municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana.