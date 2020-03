Um vídeo que circula nas redes sociais, na tarde deste domingo (29), mostra uma mulher passando mal, com falta de ar, deitada em um dos bancos do Terminal Urbano de Rio Branco.

As imagens mostram a mulher sendo socorrida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), preparada para cuidar de casos suspeitos de coronavírus (Covid-19) e evitar contaminação.

A mulher foi levada para a UPA do Segundo Distrito, que é referência em pacientes com suspeita de coronavírus.

Todos os passageiros do terminal rapidamente deixaram a plataforma que a mulher estava por terem medo de contágio do Covid-19. O Acre, neste domingo, chegou a marca de 34 casos confirmados do novo coronavírus.