Mais um empresário terá que amargar um grande prejuízo na sua empresa, pois sua loja que vende produtos para antes parabólica foi arrombada e furtada, na manhã deste domingo (29), na Estrada do Aviário, no Bairro Aviário, em Rio Branco.

Um vizinho da loja disse que estava deitado em uma rede, quando ouviu o vidro da porta do estabelecimento sendo quebrado. A porta foi arrombada por 4 homens, que acabaram levando vários receptores de TV e monitores do local. Os criminosos estavam em um carro Fiat Uno, e fugiram do local após a ação.

Uma guarnição da Polícia Militar esteve no local do ocorrido, colheu informações sobre os criminosos e realizou buscas na região, mas nenhum suspeito foi encontrado até o momento.

Os militares isolaram a área para os trabalhos da perícia. Um boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Flagrante (Defla), para que se tome as medidas cabíveis. O caso deve ser investigado pela Delegacia de Combate ao Roubo e Extorsões (Dcore).