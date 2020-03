Quatro homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas e com uma arma de fogo, na noite desta sexta-feira (27), no Canal da Maternidade, no Bairro Ivete Vargas, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, durante um patrulhamento de rotina pela região, os militares receberam uma denúncia anônima informando que alguns homens haviam quebrado lâmpadas dos postes de energia elétrica em via pública, e informou onde o grupo estava.

Ao chegar no local indicado, os militares avistaram os acusados e realizaram uma abordagem. Durante um rápido interrogatório, descobriram que o quarteto escondia, perto de um muro, 113 trouxinhas de merla, 8 papelotes com pasta base de cocaína, 1 papelote com skunk, uma pistola 380 de uso restrito, com 7 munições intactas e 216 reais em espécie.

Os agentes deram voz de prisão aos acusados, que foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde foram ouvidos pelo delegado plantonista. O inquérito será enviado ao Poder Judiciário e o trio ficará preso até o julgamento do crime.