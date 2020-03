As autoridades mexicanas construíram um hospital inflável para atender os infectados com o novo coronavírus. O centro de atendimento foi construído em apenas três dias na praça Bicentenário, na sul da cidade de Pachuca, no estado de Hidalgo, no México. Com o intuíto de atender os pacientes diagnosticádos com o vírus, a clínica é considerada de alta tecnolgia e conta com 50 leitos entre os de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), de cuidados intermediários, de obsevação e uma área de cirurgia. Está equipada com respiradores e monitores cardiorespiratórios.

O México deu início a fase dois referente à pandemia recentemente, incuindo medidas estratégicas de cuidado e atenção a cidadania. Segundo o governador de Hidalgo, foi um investimento de milhões. “Este hospital custou, mais ou menos, 20 milhões de pesos. É um hospital com mais de 2 mil metros de área, no entanto, quando acrescentamos os equipamentos são mais de 30 milhões de pesos”, afirma Omar Fayad, governador de Hidalgo.