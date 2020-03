Raimundo Nonato Vieira Alves de 37 anos, conhecido como Nona, morreu afogado, na madrugada deste sábado (28), após cair de uma ponte no Ramal dos 13, na Zona Rural do município de Brasiléia, no interior do Acre.

Segundo informações de populares, Raimundo conduzia um carro no sentido cidade-colônia, por volta de 1h, quando foi passar por uma ponte nas 4 bocas e acabou derrapando e caindo dentro de um igarapé.

Na companhia de Nona ainda havia mais um passageiro, até o momento não identificado, que saiu ileso do acidente. Já o condutor do veículo ficou preso dentro do carro e possivelmente morreu afogado.

O Policiamento de Trânsito foi acionado, esteve no local e isolou a área para os trabalhos da perícia. Agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o corpo e levaram para a sede em Rio Branco, onde serão realizados os devidos exames cadavérico.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Brasiléia.