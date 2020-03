Mais um homicídio foi registrado em Rio Branco. Na noite deste sábado (28), Antônio Batista Martins, de 25 anos, foi morto com uma facada no pescoço, enquanto catava latinhas na Rua Franco Silva, no Conjunto Habitacional Cidade do Povo.

Segundo informações da polícia, um pessoa chegou a pé, se aproximou e chamou Antônio pelo nome. De posse de uma faca, o criminoso desferiu um golpe que acertou a jugular da vítima. Após a ação, o autor do crime fugiu a pé como se nada tivesse acontecido.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionado, mas quando os socorristas chegaram no local, só puderam constatar que a vítima já estava sem vida.

A área foi isolada para os trabalhos da perícia. Agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o corpo e levaram para a sede, onde serão realizados os devidos exames cadavéricos.

Policiais militares estiveram no local do ocorrido, colheram informações sobre o criminoso e fizeram buscas na região, mas nenhum suspeito foi encontrado.

Segundo informações da família da vítima, Antônio seria usuário de entorpecentes, e estava catando latinhas para vender e sustentar o vicio que tinha.

O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).