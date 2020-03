José Almeida da Silva, 39 anos, foi ferido com um golpe de terçado na cabeça, na manhã deste sábado (28). O fato aconteceu na rua Jerusalém, no Bairro João Eduardo II, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações de populares, José participava de uma bebedeira com “amigos”, quando acabou se desentendendo e entrando em luta corporal com uma das pessoas que estava no local. Durante a briga, o acusado pegou um terçado e desferiu um golpe na cabeça de José. Após a ação, o criminoso fugiu do local tomando rumo ignorado.

Populares acionaram Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou os primeiros socorros e o encaminhou ao pronto-socorro de Rio Branco.

Pessoas que estavam presente enquanto José era atendido garantiram que o acusado de ter golpeado a vítima não moraria mais naquele local.

As investigações ficarão a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).