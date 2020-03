Uma sucuri de 4,20 metros foi capturada em uma chácara na Zona Rural do Município de Tarauacá, no interior do Acre, nesta sexta-feira (27).

Segundo informações de populares, o animal apareceu de forma inesperada próximo a uma residência, depois que os cachorros latiram com a presença da sucuri.

Os moradores relataram que muitas galinhas e patos sumiram nós últimos dias da propriedade. A suspeita é que a cobra já havia se alimentando das aves por um bom tempo.

Ao ver o animal, os moradores capturaram e ligaram para o Corpo de Bombeiros Militar para ir buscar a sucuri.