Após divulgar uma fake news envolvendo a Igreja Universal, Lívia Andrade perdeu o seu posto de apresentadora no ‘Fofocalizando’, do SBT.

Nesta sexta-feira (27), o SBT confirmou que Lívia deixou o comando da atração “Fofocalizando” e será substituída por Chris Flores .

Entre outras novidades está o retorno de Mara Maravilha para o programa.

Em conversa com Carlos Nascimento, dias atrás, Lívia falou no ar que viu igrejas vendendo ‘álcool em gel ungido’ por R$ 500.

O bispo Renato Cardoso, da Igreja Universal, usou as redes sociais, nesta quinta-feira (26), para denunciar a atitude da apresentadora Lívia Andrade.

A própria igreja já havia desmentido o caso e comprovou que a imagem que vinha circulando nas redes sociais não passava de mais uma mentira para atacar a Universal.

O bispo explicou que a imagem que Lívia diz ter visto é falsa. Uma montagem criada nas redes sociais, entre tantas que estão circulando neste momento de pandemia de coronavírus.

No ‘ Fofocalizando’ do dia seguinte, durante um quadro em que se falava sobre o que é fato e fake diante da pandemia do Covid-19, Lívia admitiu ter compartilhado uma notícia falsa sobre a Universal e aproveitou para se retratar.

Segundo fontes do SBT, mesmo com o pedido de desculpas da apresentadora, Silvio Santos teria ficado muito irritado com o ocorrido e pediu o afastamento dela por tempo indeterminado.

Lívia teria falado sobre o ‘álcool em gel’ no programa por conta própria, sem seguir roteiro ou avisar a produção, o que teria causado um enorme mal-estar nos bastidores do SBT.