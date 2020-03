Um grave acidente aconteceu no início da tarde desta sexta-feira (27), no cruzamento entre as ruas Lua e Perpétua, no Bairro Morada do Sol, em Rio Branco. Uma pessoa ficou ferida.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, que foram acionados para atender a ocorrência, um carro modelo Ônix e outro modelo Fiat Palio colidiram e, após o impacto, o Palio acabou capotando, deixando o motorista preso dentro do carro.

Após a chegada do Corpo de Bombeiros, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do (Samu) foi acionado para prestar os primeiros socorros e encaminhar o homem ferido para o pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito (BPtrans) também foram acionados e estiveram no local para isolar a área. Após os devidos procedimentos serem realizados, os veículos foram removidos do local em um guincho.