Asequência ou não do Campeonato Acreano de Futebol 2020 pode ser definida nesta sexta-feira, 27. A partir das 13 horas (horário local) os presidentes de todas as federações de futebol do país, participam de uma reunião por videoconferência com o presidente da CBF, Rogério Cabloco.

A principal pauta do encontro será o futuro dos campeonatos estaduais, que estão paralisados por conta do novo coronavírus.

O presidente da Federação de Futebol do Acre Antônio Aquino Lopes confirmou que vai participar das discussões. “Nessa reunião vamos fazer uma avaliação sobre a pandemia de coronavírus que interrompeu o futebol em todo o país”, disse Aquino por telefone.

Além disso, serão apresentadas ao presidente da Confederação Brasileira de Futebol várias propostas.

Caso os estaduais sejam encerrados, as federações que não fazem parte dos grandes centros do futebol seriam as mais prejudicadas.

Aqui no estado, por exemplo, dos nove clubes que estão no campeonato, pelo menos sete teriam que suspender definitivamente suas atividades por falta de calendário para o restante da temporada.

Já os times do Atlético Acreano e do Galvez vão disputar a série D do Campeonato Brasileiro e a Copa Verde (se for confirmada a realização do torneio).

O estado tem direito ainda a uma terceira vaga na quarta divisão do futebol brasileiro, já que o Rio Branco oficializou que não vai disputar a competição nacional.