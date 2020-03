Aconteceu, nesta sexta-feira (27), uma reunião que contou com a presença do comandante do Corpo de Bombeiros Militar e a Presidência do Depasa, para traçar as ações que serão desencadeadas para o combate da Pandemia do coronavírus (covid-19) no estado do Acre.

Ficou acertado que na madrugada do dia 28 as ações terá inicio com a desinfecção diária de espaços públicos de grande circulação de pessoas em Rio Branco, como o Hospital das Clínicas (HC), Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito, Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), Terminal Urbano e os terminais de integração dos bairros, a Praça da Revolução no Centro, a Casa Civil, o Palácio Rio Branco e dentre outros espaços de grande circulação de pessoas.

Essa ação é mais uma das medidas adotadas pelo governo do estado do Acre no enfrentamento ao combate ao coronavírus.