As contas de luz seguirão em abril com a chamada bandeira tarifária verde, que não gera cobranças adicionais para os consumidores, informou a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) nesta sexta-feira (27).

A definição do mecanismo tarifário, que aumenta custos ao sair do patamar verde para o amarelo ou vermelho, de acordo com a oferta de energia, foi influenciada por “novas previsões de consumo de energia em face das medidas de combate à propagação da pandemia do Covid-19 no país, com indicativo de redução da carga em abril e maio”, disse a agência em nota.

Expectativas de manutenção de condições favoráveis para as chuvas na região das hidrelétricas, principal fonte de geração de energia no Brasil, também ajudaram a manter a bandeira tarifária no nível verde pelo terceiro mês consecutivo, segundo a Aneel.