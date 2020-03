Uma aeronave fretada pelo Ministério da Saúde chegou a Rio Branco, no início da noite desta sexta-feira, 27, trazendo um carregamento de kits para exames de Covid-19. O material foi recebido pelos técnicos do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre, o Lacen-AC, e repassados imediatamente ao Centro de Infectologia Charles Mérieux, instituição que vem realizando os testes das amostras para coronavírus colhidas nas unidades do estado.

O envio desta sexta-feira não tem relação com os apelos da direção do Centro Mérieux, de que os exames são fundamentais para que as pessoas tenham consciência de que a doença continua se alastrando no Acre, já que os insumos tinham sido pedidos com antecedência.

No entanto, a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) endossa a preocupação do médico Andreas Stocker, diretor do centro, de que as pessoas devem se preocupar com a própria segurança e a integridade dos outros, ficando em casa, no isolamento domiciliar como a forma mais eficiente para conter a disseminação e frear a pandemia no estado.

A Sesacre informa ainda que os trabalhos, tanto de coleta de amostras no Pronto-Socorro de Rio Branco, quanto na UPA do Segundo Distrito, em Rio Branco, e nas unidades do interior, não estão paralisadas. Do mesmo modo, o trabalho de análises para a divulgação de casos notificados e confirmados no Mérieux não parou em nenhum momento.