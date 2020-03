O príncipe Charles, de 71 anos, filho da rainha Elizabeth II, testou positivo para o novo coronavírus nesta quarta-feira (25). Ele apresenta sintomas leves e está em isolamento na Escócia.

O Palácio de Clarence informou, em comunicado oficial, que “o príncipe de Gales testou positivo para o novo coronavírus. Ele apresenta sintomas leves, mas está em bom estado de saúde e tem trabalhado de casa ao longo dos últimos dias”.

A nota diz ainda que a mulher de Charles, Camilla, a duquesa da Cornualha, foi examinada, mas não apresenta o vírus. “Conforme a recomendação médica e do governo, o príncipe e a duquesa estão, neste momento, isolados em sua residência na Escócia.”

O Palácio ressalta que não conseguiu identificar de quem Charles contraiu a COVID-19, mas há relatos de que ele se encontrou, no dia 10 de março, com o príncipe Albert, de Mônaco, que foi diagnosticado com a doença no dia 19.

O príncipe Charles é o primeiro na linha de sucessão para assumir o trono britânico.

Visita à rainha

Segundo uma fonte próxima à família real britânica, Charles foi informado que está com o vírus desde o dia 13 de março. Pouco antes, o Palácio de Buckingham disse que o príncipe se encontrou com a rainha Elizabeth II pela última vez no dia 12.

A residência oficial da monarca informou que ela está com “boa saúde”, mas não confirmou se a rainha, de 93 anos, foi submetida ao teste para diagnosticar se está com COVID-19.