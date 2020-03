Alessandro de Lima Magno, 24 anos, foi preso na manhã desta quinta-feira (26), no loteamento Santa Mônica, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Alessandro é acusado de ter matado a facadas a própria esposa, Katiane Andrade de Lima, de 23 anos, conhecida como Mal Criada, na noite desta quarta-feira (25). O crime aconteceu na invasão do Caladinho, região do Bairro Tancredo Neves, em Rio Branco.

Segundo informações de populares, o casal estava discutindo, quando o marido pegou uma faca e desferiu dois golpes, sendo um no peito e outro no pescoço da vítima. A mulher não resistiu e morreu no local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionado, mas os socorristas só puderam atestar óbito à vítima. O corpo de Katiane foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), para a realização de exames cadavéricos.

De posse das informações, policiais militares começaram a fazer diligências e conseguiram encontrar Alessandro. O acusado foi encaminhado para a Delegacia de Flagrante (Defla), para os procedimentos cabíveis. O homem agora ficará preso aguardando o julgamento pelo crime de feminicídio.

As investigações do caso continuam a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).