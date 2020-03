Mais um crime contra o patrimônio foi registrado na capital. Dessa vez, o alvo foi o prédio do Centro de Controle Oncológico do Acre (Cecon), na Avenida Ceará, na região Central de Rio Branco, na madrugada desta quarta-feira (25).

Segundo informações da polícia, os bandidos entraram por um terreno baldio aos fundos da sede do SAMU. Para ter acesso ao local, os meliantes quebraram os cadeados de uma porta que dá acesso ao sub-solo da unidade, mas o alarme do circuito de segurança acabou disparando, e os homens conseguiram fugir do local.

Na fuga conseguiram ainda levar uma botija de gás, que estava na copa. As suspeitas são de que os invasores são moradores de rua, que normalmente praticam furtos para alimentar os vícios em drogas.

Os diretores da Cecon estiveram na Delegacia de Flagrante (Defla), para registrar o fato e fazer uma boletim de ocorrência. As imagens das câmeras já estão no poder da polícia para iniciar as investigações.