Onúmero de pessoas vacinadas contra o vírus da gripe influenza pela Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), até o fechamento dos dados no final da tarde desta quarta-feira, 25, chegou a exatos 9.020, quantidade substancial se levado em conta que a Campanha Nacional de Vacinação teve início na segunda-feira, 23. Nesta quarta-feira, 25, 2.521 pessoas foram imunizadas.

Com os serviços retomados na manhã desta quinta-feira, 26, através das estratégias Vacina no Carro e Vacina em Casa, esse número pode superar, em muito, 10 mil pessoas vacinadas, podendo ultrapassar as 13 mil.

As estratégias fazem parte da primeira parte da campanha de vacinação, que segue até o dia 15 de abril. Ela é exclusiva para idosos cadastrados no Sistema Municipal de Saúde e nos Centros de Referência em Ação Social (Cras) e para profissionais da área de saúde, que fazem parte dos principais grupos de risco de contaminação pelo coronavírus/covid-10. Os profissionais de saúde estão sendo vacinados nas Unidades Básicas de Saúde, no período da tarde.

A Prefeitura também disponibilizou o telefone 3224-4269 para atender chamados para vacinação de idosos que não estão cadastrados nos Cras. A Vacina no Carro é realizada no antigo pátio de vistoria do Detran, na avenida Nações Unidas, em frente ao 7º BEC, no período das 8h às 17h.

A vacina contra a influenza não tem ação contra o coronavírus, mas evita que as pessoas tenham seus organismos debilitados por infecção gripal, o favorece a ação do covid-19.

A segunda fase da campanha será realizada a partir do dia 16 de abril (doentes crônicos, professores das redes pública e privada e profissionais das forças de segurança e salvamento). A terceira e última fase tem início em 9 de maio (vacinação de crianças de 6 meses a menores de 6 anos, pessoas com 55 a 59 anos, gestantes e até 45 dias após o parto, pessoas com deficiência, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas e população privada de liberdade.