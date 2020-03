A confirmação do primeiro caso do novo coronavírus (Sars-CoV-2) no Brasil completa um mês nesta quinta-feira (26). Desde aquele registro inicial, o país chegou a mais de 2,5 mil infectados e ultrapassou a marca de 60 mortos, de acordo com as secretarias estaduais de Saúde.

O primeiro óbito foi contabilizado em 17 de março. No dia anterior, Estados como Rio de Janeiro e São Paulo haviam adotado restrição de serviços e de circulação de pessoas para tentar conter a pandemia da Covid-19. Naquela semana, tais medidas já haviam sido adotadas, em maior ou menor grau, em outros países largamente afetados:

China – onde Covid-19 surgiu (o país enviou alerta à OMS em 31 de dezembro)Coreia do Sul – registrou os primeiros casos em 20 de janeiro e é considerada bom exemplo na contenção da Covid-19Estados Unidos – registraram o primeiro caso em 22 de janeiro e os casos só dispararam em março. Agora, o país se prepara para um “cenário sombrio”, segundo especialistasItália – registrou os primeiros casos em 31 de janeiro e agora soma mais de 7,5 mil mortes (maior registro de óbitos do mundo)

Em nenhum desses países, o pico de contágio ocorreu antes que se completasse um mês de coronavírus.