O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) do Acre adotou nesta terça-feira, 24, medidas de prevenção ao coronavírus envelopando com plástico o interior de uma viatura para atender pacientes com suspeitas ou confirmados para a Covid-19 que necessitem de transferência para a UPA do Segundo Distrito ou Pronto-Socorro de Rio Branco.

De acordo com o coordenador geral do Serviço, médico Pedro Pascoal, a iniciativa foi adotada por conta da pandemia do coronavírus, em conjunto com demais gestores do Samu do Brasil, baseando-se em protocolos internacionais e experiências de outros profissionais de saúde com o transporte de pacientes infectados.

“Sabemos que 80% dos casos vão apresentar uma sintomatologia leve, evoluindo com cura. 15% vão apresentar algum grau de complicação como um desconforto respiratório, dor no peito e febre, que necessitarão ser internados e 5% vão evoluir com necessidade de terapia intensiva. Portanto, nos antecipamos a esse surto adotando o procedimento de segurança. Quando houver internação na UPA do Segundo Distrito e transferência para UTI para tratamento da Covid-19 precisaremos de uma ambulância específica para o transporte deste paciente, com profissionais treinados para a paramentação na tentativa de não espalhar mais o vírus. Depois de um alinhamento com os demais gestores do Samu do Brasil, chegamos à conclusão de que havia de fato a necessidade de isolamento de uma viatura”, explica.

Ainda de acordo com Pascoal, o Acre viabiliza a aquisição de uma cápsula de transporte de paciente, o que está a depender da demanda das fábricas. “Em razão da alta demanda de pedidos, as fábricas solicitaram um prazo um pouco mais prolongado. Então, nós teremos também uma cápsula de transporte para esses pacientes. A ambulância envelopada é uma tentativa de higienização na desinfecção mais fácil. O condutor e acompanhante ficam isolados na parte da frente do baú e o paciente contaminado fica na parte de trás com o médico e o enfermeiro. Essa ambulância vai estar baseada aqui no Samu de Rio Branco, exclusivamente para o transporte de pacientes com coronavírus”, reforça o coordenador.

O Samu da capital vai realizar auxilio na transferência dos pacientes entre as regionais, que possam evoluir com complicações da doença, até as unidades de referência em Rio Branco.

Mesmo sem casos confirmados no Juruá, o médico do Samu de Cruzeiro do Sul, Victor Hugo Panont, ressalta que a unidade local também tem adotado medidas preventivas durante a pandemia da doença para evitar que a população saia de casa e se mantenha em distanciamento social, a fim de evitar a disseminação do coronavírus na região.

“Em muitos casos estamos orientando as pessoas pelo telefone sobre o uso de medicação como analgésico e anti-inflamatório, dependendo da situação. Orientando que, se não houver melhora, retorne a ligação para o Samu decidir se vai encaminhar até o hospital ou se essa pessoa deve procurar alguma unidade. Pacientes idosos que ligam com dúvida em relação à medicação de pressão, e às vezes apresentando pico hipertensivo, também são devidamente orientados pela equipe. Uma forma de assistir a população e tentar fazer um controle maior pelo telefone a fim de evitar que as pessoas saiam de suas casas sem necessidade. Estamos liberando as ambulâncias só nos casos realmente de urgência”, ressalta.

Em relação aos casos suspeitos de coronavírus, os profissionais já saem avisados da situação e com todos os equipamentos de segurança. A unidade que vai receber também é comunicada com antecedência para que esse paciente entre em um fluxo direto de isolamento.