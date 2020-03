Policiais penais frustraram mais uma tentativa de fuga, na noite desta terça-feira (24), no Complexo Penitenciário Francisco de Oliveira Conde (FOC), em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, cerca de 40 detentos das celas 16, 17, 18 e 19 do Pavilhão O abriram passagem entre as celas para realizar uma fuga em massa.

Os policiais faziam uma revista de rotina no pavilhão, quando perceberam que as celas estavam com buracos nas paredes, imediatamente foi dado o sinal de alerta e todos os presos foram retirados e colocados nos corredores. Após a inspeção foi confirmado a tentativa de fuga do FOC.

Ao serem perguntados sobre as escavações, 4 detentos assumiram a autoria da tentativa de fuga. Os presos foram encaminhados para a Delegacia de Flagrantes (Defla), para serem realizados os procedimentos cabíveis.