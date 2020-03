Dois homens foram presos por porte ilegal de arma de fogo e roubo de veículo, na noite desta terça-feira (24), no Ramal do Herculano, no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Policiais militares do 2° Batalhão estavam fazendo patrulhamento de rotina, quando a guarnição avistou os dois homens trafegando em uma motocicleta, em atitude suspeita. Foi feito um acompanhamento e foi dada ordem de parada, a qual foi atendida pela dupla. Na abordagem foi feita uma revista pessoal e os militares encontraram uma escopeta com o garupa da moto.

Ao fazer uma consulta pela placa da moto, os policias constataram que o veículo tinha restrição de roubo/furto. Diante dos fatos, os dois homens foram presos e encaminhados para a Delegacia de Flagrantes (Defla), para os procedimentos cabíveis.