Em nota, reforça a recomendação do isolamento domiciliar, a suspensão das aulas presenciais, que as atividades da Prefeitura restritas aos serviços necessários estão sendo realizadas em segurança e aconselha que o rigor científico, que a força moral, sejam mais fortes do que posições aleatórias e desprovidas de base racional.

NOTA OFICIAL

No momento em que todo o país se une solidário nas medidas de contenção e combate ao terrível perigo do COVID-19, que impõe pesados sacrifícios à população e às autoridades responsáveis, a Prefeitura de Rio Branco analisa com extrema preocupação o pronunciamento do senhor Presidente da República, ontem, em rede nacional. O valor maior a ser preservado – e de responsabilidade de todos – é a vida humana. Essa é uma posição inegociável.

A prefeitura vem seguindo com rigor as recomendações da Organização Mundial de Saúde, da condução até aqui sempre correta e segura do Ministério da Saúde e se pauta no exemplo de cidades de mais de 157 países, com ações efetivas e responsáveis.

Reforçamos, assim, nossa posição de manter todas as medidas atualmente em vigor, recomendando o isolamento domiciliar, a suspensão das aulas presenciais, as atividades da Prefeitura restritas aos serviços necessários e feitas em segurança e aconselhando que o rigor científico, que a força moral, sejam mais fortes do que posições aleatórias e desprovidas de base racional.

A Prefeitura de Rio Branco lamenta a posição da Presidência da República e mantém todas as medidas atualmente em vigor e adotará as medidas que forem necessárias, conforme a evolução epidemiológica, sempre no interesse de nosso povo, dos idosos, dos estudantes, dos trabalhadores, das equipes de saúde que se esforçam de maneira sobrehumana, na dedicação permanente à luta contra o COVID-19.

Acreditamos que a hora é de unidade, mas seguindo a direção certa, na certeza de que, com o esforço de todos, vamos sair dessa crise mais fortes e mais solidários.

Rio Branco, 25 de março de 2020

Socorro Neri

Prefeita de Rio Branco

