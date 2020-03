O médico infectologista acreano Thor Dantas, especialmente consultado pela prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, considerou não ser necessário complementação de equipamento EPI para os profissionais da prefeitura que permanecem no trabalho de limpeza urbana, coleta de lixo e resíduos, de pavimentação e zeladoria.

Segundo o médico, o trabalho ao ar livre, em situações que não envolvem aglomeração, é o que menos traz risco de infecção pelo novo coronavírus. Ele explicou que em uma superfície ao ar livre, sob o sol, no asfalto, é o onde o vírus é mais rapidamente é destruído. Desta maneira, o Dr. Thor Dantas avalia que não seja necessário nenhum EPI adicional ao já utilizado.

O que ele recomenda – e esta determinação está sendo repassada a todos os colaboradores da prefeitura – é muito cuidado com a higienização das mãos quando se retirar as luvas de proteção inerentes ao trabalho. Diz que a primeira providência ao se retirar as luvas deve ser lavar bem as mãos, evitando levá-las ao rosto antes disso. As luvas podem ser guardadas em um saco plástico comum e deixadas em ambiente ventilado e seco.

O médico ressalta que essas recomendações valem para todas as atividades essenciais que não podem ser interrompidas. Ele defende que é preciso sempre adaptar rotinas de acordo com a realidade desse novo momento de pandemia.

As recomendações do médico infectologista acreano já estão sendo repassadas a todos os responsáveis pelas áreas afins da prefeitura, que agradece ao Dr. Thor Dantas por sua pronta e eficiente colaboração.