A empresa de aviação Latam abandonou cerca de 90 pessoas no Aeroporto de Maceió, no estado do Alagoas, desde do dia 20 desse mês. O passageiro Renilson Souza relatou que ele outros acreanos aguardam dormindo no aeroporto para conseguir vagas em voos que os tragam ao Acre.

Renilson disse que muitos dos passageiros estavam a passeio, e outros a trabalho, em Maceió, mas a Latam está dificultando ao máximo remarcar as passagens, tendo em vista que o voo para o Acre do dia 20 foi cancelado.

O passageiro relatou ainda que muitos estão ficando sem dinheiro para se hospedar em hotéis, e também que dia 30 todos os hotéis da cidade serão fechados devido à pandemia do coronavírus.

Renilson disse que estão acabando as esperanças de que a empresa resolva a situação deles, pois a Latam está dando preferência para quem já estava com voos marcados, e deixando os outros passageiros sem assistência.

“Pedimos ajuda ao governo do Acre, urgente, para que nos ajude a embarcar para nosso estado”, finaliza.

O espaço está aberto caso a empresa queira falar sobre o assunto. (Email: [email protected])