Carlos Eduardo Nascimento Cruz, 34 anos, foi ferido com cinco tiros, na noite desta quarta-feira (25), no Ramal da Judia, no Bairro Belo Jardim 1, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Carlos estava chegando em casa de carro, mas quando parou o veículo e desceu para abrir o portão, dois homens armados que estavam escondidos em um terreno baldio surpreenderam a vítima e realizaram vários disparos.

O homem foi atingido por 5 dos tiros, sendo ferido nas pernas, braços, peito e costas. A vítima ainda recebeu uma coronhada na cabeça. Os meliantes fugiram do local após a ação.

Populares acionaram Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que prestou os primeiros socorros e o encaminhou a vítima ao pronto-socorro de Rio Branco.

A Polícia Militar esteve no local, colheu as informações e tentou procurar pelos autores do crime, mas nenhum suspeito foi preso até o momento.

A motivação pode ter sido mais um capítulo dessa guerra de facção. As investigações ficarão a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).