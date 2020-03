Adriano Costa da Silva, de 19 anos, foi morto com um tiro no peito, na noite desta quarta-feira (25), ao tentar realizar um assalto em uma chácara no Ramal da Pupunha, região do Bairro Santa Maria, na rodovia AC-40, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, o rapaz e um comparsa invadiram a chácara e anunciaram o assalto, mas o proprietário reagiu e entrou em luta corporal com a dupla. O homem ainda conseguiu pegar um rifle de calibre 22 e efetuou dois disparos contra os bandidos, sendo que um acertou o peito de Adriano. O comparsa do jovem não foi baleado, pois fugiu correndo pelo ramal, deixando cair uma escopeta que a dupla havia levado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas quando os socorristas chegaram no local, só puderam constatar que Adriano já estava sem vida.

A área foi isolada para os trabalhos da perícia. Agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o corpo e levaram para a sede, onde serão realizados os devidos exames cadavéricos.

A Polícia Militar esteve no local, colheu as informações e tentou procurar pelo comparsa do rapaz, mas nenhum suspeito foi preso até o momento. O proprietário da chácara foi levado à Delegacia de Flagrantes (Defla), para prestar esclarecimentos.

As investigações do caso ficarão a cargo da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (Dcore) e da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).