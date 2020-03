O jovem Victor Lima Braga, de 19 anos, foi morto com um tiro no peito, na noite desta terça-feira (24), dentro da própria casa no Ramal Bom Jesus, no Bairro Vila Acre, na região do Segundo Distrito de Rio Branco. O rapaz é filho de um sargento aposentado da Polícia Militar.

Segundo informações da polícia, três homens armados chegaram a pé no local, pularam o muro e invadiram a residência. Na sala da casa, o sargento aposentado entrou em luta corporal com os meliantes, mas conseguiu ir para dentro de um quarto pegar uma arma. Nesse momento, Victor Lima saiu de um dos cômodos, e um dos bandidos, ao ver o jovem, efetuou um disparo que acertou o peito do rapaz.

Após encontrar a arma e ver o filho baleado, o sargento trocou tiros com os criminosos. Um dos bandidos foi atingido, e mesmo assim conseguiu correr. Na fuga, os meliantes deixaram cair uma das armas que foram utilizadas para trocar tiros com o policial, e também algumas luvas.

Ainda segundo a polícia, durante a fuga, os bandidos roubaram duas motocicletas, sendo uma de um entregador de pizza e outra de uma pessoa que trafegava próxima ao local, e em seguida, foram embora, tomaram rumo ignorado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas quando os socorristas chegaram no local, constataram que Victor já estava sem vida. O corpo do jovem foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), onde serão realizados os devidos exames cadavéricos.

Policiais militares também estiveram no local do ocorrido, colheram informações sobre os criminosos e fizeram buscas na região, mas ninguém foi encontrado até o momento.

A suspeita é de que os bandidos tinham como objetivo roubar a arma e o carro do sargento aposentado. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).