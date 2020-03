As Secretarias de Planejamento e Gestão (Seplag) e da Fazenda (Sefaz) fecharam o cronograma de pagamento dos servidores públicos estaduais referente ao mês de março. A antecipação foi anunciada pelo governador Gladson Cameli na tarde de quinta-feira, 19. O governador do Estado irá injetar na economia mais de R$ 270 milhões com o pagamento da folha.

Os inativos e pensionistas serão os primeiros a receber. O pagamento será efetivo no dia 24 de março.

Os servidores da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) e do Hospital das Clínicas irão receber no dia 25 de março. No dia 26, o salário será disponibilizado para os servidores da Acredata, Cohab, Cageacre, Codisacre, Banacre, Funbesa, Emater, Cila, Depasa, Defensoria Pública, Ieptec, Detran, Junta Comercial, Deracre, Funtac, Fades, Sanacre, Colonacre, Iteracre, Imac, IMC, FEM, Fundação Cultural, Idaf, Ipem e Procon.

De acordo com o cronograma, na sexta-feira, 27, recebem os servidores lotados na Casa Civil, Gabinete Militar, Secom, Seplag, Gabinete do Vice-governador, Sepa, Repac, Sefaz, Seinfra, Sejusp, Sema, Iapen, PMAC, CBMAC, PGE, CGE, ISE, Ageac, Polícia Civil, SEET, Seict, SEASDHM e Sedur.

Os servidores da educação recebem na segunda-feira, 30.

A antecipação do pagamento está relacionada a uma série de ações que estão sendo adotadas devido à pandemia do novo coronavírus. A orientação dos representantes das instituições bancárias é de que os servidores evitem aglomerações e usem, prioritariamente, os canais digitais.

“A medida é primordial para cumprimento do decreto governamental, possibilitando a diminuição de aglomerações. Estamos atentos à evolução da pandemia e tomaremos novas medidas que entendermos necessárias para atender nossos servidores”, destacou o secretário de Planejamento e Gestão, Ricardo Brandão.