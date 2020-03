Um vídeo do circuito interno de câmeras de uma casa que fica em frente a residência do monitorado por tornozeleira eletrônica Pedro Paulo Rocha da Silva, de 29 anos, mostra o momento em que o homem, que seria um suposto conselheiro da facção Bonde dos 13, é morto a tiros. O crime aconteceu na noite deste domingo (22), no Bairro Belo Jardim 1, em Rio Branco.

No vídeo é possível ver o momento exato em que homens dentro de um veículo modelo Mobi de cor branco passam em baixa velocidade, baixam os vidros do carro e, de posse de armas de fogo, atiraram contra o monitorado e um amigo dele.

Pedro que que estava sentado em uma cadeira no portão semiaberto da sua residência, percebe o veículo se aproximando, levanta, coloca a mão na cintura, mas é baleado com dois tiros.

O amigo do monitorado ainda conseguiu correr para dentro de um terreno e escapou de ser atingido pelos disparos. Após a ação, os autores do crime fugiram em alta velocidade do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionado, mas quando os socorristas chegaram no local, só atestaram a morte do monitorado. O corpo de Pedro foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), para a realização de exames.

O caso ainda continua sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).