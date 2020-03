Uma cheia repentina pegou todos os moradores e o poder público do município de Tarauacá, no interior do Acre, de surpresa, na manhã desta terça-feira (24).

Uma ação da Secretária da Municipal de Ação Social estuda como vai retirar as famílias sem poder colocar todas em um abrigo. Os bairros atingindo pela alagação foi o Senador Pompeu (Praia) e bairro Triângulo.

Ainda não se tem ideia do total de famílias desabrigadas, tendo em vista que o nível do rio está a 40 cm acima da cota de transbordamento, média desta segunda (23) 9,90m.

Na manhã desta terça-feira o manancial continua subindo e já ultrapassa a marca de 10,30 cm. O governo do estado também estuda a forma de dar apoio as famílias desabrigadas.

Com a pandemia do coronavírus e a enchente do Rio Tarauacá, as coisas se complicam ainda mais para os desabrigados que devem migrar para a casa de parentes na Zona Rural do município.