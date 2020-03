O valor de R$ 4,00 no preço da tarifa foi fixado em julho de 2018 pelo Conselho Municipal de Transporte. Durante este período, apesar do aumento no preço dos insumos, a retirada do desconto nas tarifas de usuários, foi uma medida que o Conselho Municipal de Transporte entendeu como necessária e urgente para manter o sistema de transporte coletivo funcionando. Este foi o único ajuste estabelecido e divulgado no decreto publicado na última sexta-feira, 20.

A Prefeitura de Rio Branco mantém o benefício que garante tarifa de ônibus a R$ 1,00 (um real) aos aproximadamente 25 mil estudantes que fazem uso do transporte público coletivo na capital.

O compromisso da gestão da prefeita Socorro Neri foi reafirmado durante reunião do Conselho Municipal de Transporte realizada no último dia 16 de março.

Com a medida do Conselho, o valor da tarifa para usuários-estudantes passa a ser R$ 2,00. Mas mediante esforço administrativo, a subvenção custeada pelo município sobe de R$ 0,90 para R$ 1,00 após o fim do desconto de 5% e, portanto segue sendo praticado o valor de R$ 1,00 aos estudantes da capital acreana.

Quanto a tarifa aos demais usuários, o valor de R$ 4,00 (quatro reais) já praticado aos usuários que utilizam dinheiro na hora de pagar a passagem, a partir do próximo dia 26 de março, será praticado também aos usurários que utilizam a bilhetagem eletrônica.