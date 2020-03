Investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa – DHPP, da Polícia Civil, prenderam na manhã desta terça-feira, 24, mais um envolvido na morte do casal Tereza da Silva Santos, 64 anos, e Cosmo Ribeiro Moura, 43 anos, ocorrido dia 16 de janeiro deste ano.

O quarto envolvido no crime, de acordo com o delegado Martin Hessel, responsável pelo inquérito que apura o caso, foi quem executou o casal. O suspeito foi preso na região do Belo Jardim, bairro onde se deu o crime. Durante o cumprimento do mandado de prisão temporária, o suspeito não esboçou reação e foi capturado pelos policiais.

Ele foi levado para a sede da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa – DHPP, onde prestou depoimento sobre o caso. Apesar da pouca idade, 19 anos, o acusado é também investigado pela prática de outros crimes.

O casal foi morto a tiros e a golpes de terçado em uma residência localizada no Ramal do Macarrão, na Travessa Castanheira, Belo Jardim I, em Rio Branco. Tereza era sogra da secretária de Fazenda do Acre, Semírames Dias.

O delegado Martin Hessel afirmou que as investigações sobre esse caso continuam e que só se pronunciará sobre o assunto após a conclusão do inquérito policial.