A Polícia Militar resgatou uma adolescente de 17 anos que seria executada pelo “tribunal do crime”, em Sena Madureira, no interior do Acre. O crime seria praticado em uma casa no centro da cidade, na madrugada desta terça-feira (24).

Segundo a assessoria de comunicação da PM, uma denúncia levou os policiais até a casa, onde estava acontecendo uma festa. Quando os militares chegaram no local, a jovem estava sendo espancada. Ela teve ferimentos na cabeça e nos braços.

Quatro homens foram presos e três adolescentes apreendidos durante a ação. Segundo foi levantado pela polícia, o grupo queria matar a menor pelo fato dela ter contato com organização criminosa rival em relação aos infratores da lei.

Os envolvidos foram encaminhados à delegacia do município, e responderão pelos crimes de tentativa de homicídio, corrupção de menor, expor menor ao consumo de bebida alcoólica, cárcere privado, tortura e organização criminosa.

Ainda segundo a PM, a adolescente foi levada à delegacia na manhã desta terça para ser ouvida, mas foi reconhecida por uma pessoa que teve o celular roubado, e que disse que a jovem teria sido a autora do assalto. A adolescente foi encaminhada para audiência.