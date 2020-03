Uma mulher foi presa pelo crime de tráfico interestadual de drogas, na madrugada desta segunda-feira (23), no Aeroporto Internacional de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

A Polícia Federal em fiscalização pelo aeroporto conseguiu prender a mulher que transportava 3 quilos de cocaína presa ao próprio corpo. A droga estava solidificada em cristais.

Segundo os agentes, após uma rápida conversa a mulher acabou confessando o crime e também disse que o entorpecente tinha como destino final a cidade de Natal, no estado de Rio Grande do Norte.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão à mulher, que foi conduzida para a Delegacia de Polícia Federal em Cruzeiro do Sul. Após todos os procedimentos cabíveis, a acusada foi encaminhada para a unidade prisional Manoel Néri, aonde permanecerá a disposição da Justiça e aguardará pelo seu julgamento presa.