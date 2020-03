O empresário parintinense Geraldo Sávio, de 49 anos,é a primeira vítima fatal do coronavírus no Amazonas. A informação é do portal BNC Amazonas. Sávio foi transferido para Manaus no sábado em avião UTI para o hospital Delphina Aziz. As informações ainda estão sob atualização.

Na tarde desta terça-feira a esposa de Sávio também foi diagnosticada com coronavírus.

O prefeito de Parintins Bi Garcia lamentou a morte do empresário

“Informamos a toda população de Parintins que o paciente Geraldo Savio da Silva faleceu hoje à noite por complicações pulmonares do Coronavirus, em Manaus.Lamentamos profundamente e reforçamos ainda mais a toda população a importância de nos mantermos em isolamento em nossas casas”. Lamentou o prefeito de Parintins.