A Deputada Federal Mara Rocha (PSDB/AC) defendeu proposta de corte nos maiores salários dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.

A parlamentar tucana detalhou a sua proposta: “Estou propondo que os servidores que ganhem os maiores salários sofram um corte temporário nos seus vencimentos, durante o período em que dure essa pandemia. O percentual de corte será definido de forma consensual mas, o importante é que os servidores com os maiores salários, como é o caso dos parlamentares, magistrados e procuradores, deem sua parcela de contribuição nesse momento de crise sanitária e econômica”.

Mara Rocha explicou que encaminhou essa proposta ao Presidente da Câmara e ao Líder do PSDB, e que encontrou boa aceitação por parte dos seus pares. Segundo a deputada, há uma compreensão, dentro do parlamento, de que é necessário dar respostas imediatas à população.

“Antes de tentarmos taxar os mais pobres, precisamos buscar recursos entre os que mais ganham, lembrando que os servidores públicos já gozam de estabilidade em um momento de tanta incerteza econômica e desemprego. Esse corte será temporário e ajudará a alcançarmos uma folga fiscal importante, que permitirá um maior aporte de recursos para o setor de saúde. Estou certa de que conseguiremos aprovar essa medida em pouco tempo”, finalizou a parlamentar.