A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância Sanitária do Estado do Acre, informa que não é verdade que os passageiros que estão desembarcando no aeroporto de Rio Branco estejam sem receber as devidas orientações de seus técnicos para a prevenção.

As fotos tiradas das pessoas que estão deixando a ala de desembarque foram feitas de um ângulo em que os agentes sanitários não aparecem. No entanto, eles estão lá, à espera dos passageiros atrás da faixa da Infraero que separa o portão de desembarque do saguão principal.

“Mais uma vez, as pessoas tentam macular o trabalho responsável que estamos fazendo na Saúde. Quero dizer que, com esse procedimento, sites de notícias e internautas só atrapalham um trabalho que está sendo sério, que está sendo responsável”, afirma o chefe da Vigilância Sanitária da Sesacre, José Ribamar de Souza.

A Sesacre repudia notícias distorcidas, repassadas de forma incompleta e irresponsável e torna a pedir à população que acessem os sites oficiais, como o Notícias do Acre, no endereço agencia.ac.gov.br, além daqueles já considerados confiáveis. A Coordenação de Comunicação da Sesacre também está disponível pelo e-mail [email protected] e no Facebook pelo endereço Saúde do Acre.

Rio Branco, AC, 24 de março de 2020.

Secretaria de Estado de Saúde do Acre