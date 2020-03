Lindomar Ricardo de Oliveira 41 anos, ficou ferido após levar marteladas na cabeça durante uma briga com a própria esposa, na tarde desta terça-feira (24), na Estrada do Panorama, no Bairro Panorama, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, o casal estava em uma confraternização de família, quando se desentenderam e partiram para agressões físicas. A mulher correu para dentro da casa, pegou um martelo e desferiu cerca de duas marteladas na cabeça de Lindomar, causando lesões graves, provocando quase um traumatismo craniano. Após as agressões, a esposa da vítima ainda permaneceu no local aguardando a polícia.

Ainda segundo informações, essa é a segunda vez que Lindomar é agredido pela esposa. Ele foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que encaminhou o homem ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

A Polícia Militar foi acionada e prendeu a esposa da vítima ainda em flagrante na residência. A mulher foi conduzida para a Delegacia de Flagrantes (Defla), para os devidos procedimentos cabíveis.