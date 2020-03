A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), informa que subiu de 17 para 21 o número de casos confirmados de contágio por coronavírus no estado, segundo o Centro de Infectologia Charles Mérieux, em Rio Branco, nesta terça-feira, 24.

As quatro pessoas mais recentes a testar positivo para a Covid-19 são um comerciante de 40 anos, um pecuarista de 49 anos, um empresário de 52 e um servidor público de 70 anos.

Dois deles contraíram a doença após contato direto com o presidente de uma cooperativa agroextrativista de 81 anos. Outros dois foram infectados por uma pessoa que já tinha sido contaminada pelo mesmo idoso.

O homem de 81 anos segue internado na UPA do Segundo Distrito com o quadro estável.

Já os quatro infectados estão em isolamento domiciliar sob monitoramento dos técnicos das Vigilâncias Epidemiológicas do Estado e do Município de Rio Branco.

Até o momento foram recebidas no Centro de Infectologia Charles Mérieux, 248 amostras, das quais 224 foram descartadas porque deram negativo. Três casos seguem em investigação para coronavírus no Centro Mérieux.

Outro fator é que, dos 21 casos confirmados no Acre, três apresentaram resultado da contraprova positivo para a Covid-19, no Instituto Evandro Chagas, e 18 seguem aguardando o resultado da contraprova.

Rio Branco, AC, 24 de março de 2020.

Departamento de Vigilância em Saúde da Sesacre