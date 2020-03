Cristiano Ronaldo e seu empresário, Jorge Mendes, vão financiar a construção de unidades de cuidados intensivos para pessoas com covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, em dois hospitais de Portugal.

Segundo o portal português Mais Futebol, o jogador e o agente já entraram em contato com os hospitais Santa Maria, em Lisboa, e Santo Antonio, no Porto, e se prontificaram a pagar por todo o equipamento — camas, ventiladores e todo o material médico necessário.

“Fomos contatados pelo empresário Jorge Mendes, que se prontificou com Cristiano Ronaldo a financiar duas unidades de cuidados intensivos para doentes críticos de covid. São ventiladores, monitores, bombas de infusão, camas… todo o equipamento que constitui uma unidade de cuidados intensivos equipada para prestar cuidados a um doente de covid”, disse à CMTV Daniel Ferro, presidente da administração do Hospital de Santa Maria.